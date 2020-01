Donnarumma, possibile nuovo assalto in estate

TORINO- Come dichiarato ieri da Mino Raiola, il nome di Gigio Donnarumma non è mai uscito dai radar di mercato della Juventus. Nonostante le ottime prestazioni fornite da Wojciech Szczesny, infatti, il club bianconero starebbe valutando le possibilità di acquisto del giovane azzurro, il cui rinnovo con il Milan è ancora in alto mare. Possibile, quindi, un nuovo assalto in estate, specialemnte in caso dell’attuale numero uno polacco. Sul piatto 50 milioni di euro, che garantirebbero ai campioni d’Italia uno dei migliori prospetti su piazza.