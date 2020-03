Donnarumma, non si esclude l’addio a fine stagione

TORINO- Juventus sempre attiva sul mercato per rinforzare al meglio la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. Il club bianconero, che ha annunciato poche settimane fa il rinnovo di Wojciech Szcesny, potrebbe presto mettere a segno un nuovo acquisto per la porta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero segue da vicino la situazione legata a Donnarumma, che potrebbe salutare il Milan a fine stagione visto il mancato accordo con la dirigenza rossonera per il rinnovo. Con un contratto in scadenza nel 2021, mettere le mani sul numero 99 rossonero potrebbe non essere impresa complicata.

