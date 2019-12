Donnarumma, in estate sarà assalto bianconero

TORINO- In casa bianconera si sta lavorando ai rinnovi di alcuni giocatori chiave, come Wojciech Szczesny. Il portiere polacco, che dalla scorsa stagione ha raccolto la pesante eredità di Gigi Buffon, è un punto fermo dell’undici di Maurizio Sarri e a breve dovrebbe prolungare il contratto attualmente in scadenza nel 2021. Secondo il Corriere dello Sport, però, il suo futuro alla Juventus è tutt’altro che certo e in estate potrebbe esserci la clamorosa cessione in caso di offerta importante. A quel punto, la dirigenza dei campioni d’Italia darebbe l’assalto a Gigio Donnarumma, che non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio futuro.