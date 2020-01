Donnarumma, c’è anche il Real Madrid

TORINO- Gianluigi Donnarumma continua ad essere nei pensieri di mercato della Juventus. Nonostante il possibile rinnovo di Szczesny, infatti, i bianconeri stanno valutando le possibilità di mettere le mani sull’estremo difensore rossonero, che andrà in scadenza di contratto nell’estate del 2021. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, ci sarà da superare la concorrenza del Real Madrid, in cerca del sostituto del deludente Courtois. Mino Raiola è al lavoro per trovargli un nuovo club, riusciranno a spuntarla i campioni d’Italia?.