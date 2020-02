Donnarumma, 50 milioni per portarlo via da Milano

TORINO- Il rinnovo di Wojciech Szczesny tarda ad arrivare e, per questo, la Juventus si sta guardando intorno sul mercato in cerca di possibili alternative. Il primo nome sulla lista, da ormai diverso tempo, è quello di Gianluigi Donnarumma, che in estate potrebbe lasciare il Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 99 vorrebbe giocare la Champions League e per questo sarebbe pronto a separarsi dal club rossonero. Per portarlo via da Milano serviranno almeno 50 milioni di euro.