Doccia gelata per la Juve: Haaland è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

TORINO- Doccia gelata in ottica mercato per la Juventus. Il club bianconero, infatti, non accoglierà in squadra Erling Braut Haaland, annunciato in questi minuti come nuovo acquisto del Borussia Dortmund. Il baby bomber norvegese, che ha stupito l’Europa grazie ai gol messi a segno fin qui, è stato ufficializzato dallo stesso club tedesco, che verserà nelle casse del Salisburgo i 30 milioni di euro pari alla clausola rescissoria. Per il giovane classe 2000, invece, un contratto fino al 2024, come sottolineato nel comunicato ufficiale del club giallonero: “Il Borussia Dortmund ha acquistato un classico “numero 9″: Erling Braut Haaland, quello che probabilmente è uno dei talenti più entusiasmanti d’Europa, passa dal Salisburgo agli otto volte campioni di Germania, firmando un contratto fino a giugno 2024. Il norvegese si unirà alla squadra il 3 gennaio”: