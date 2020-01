Djorkaeff: “Juve di un altro livello, ma l’Inter si è avvicinata. Conte ai miei tempi non avrebbe allenato i nerazzurri”

TORINO- Intervistato ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore dell’Inter Youri Djorkaeff ha parlato dello scontro al vertice con la Juventus e di Antonio Conte: “I bianconeri sono a un altro livello nel campionato italiano, ma l’Inter si sta avvicinando piano piano. Spero che possa vincere il campionato a breve. Conte? Ai miei tempi non avrebbe fatto l’allenatore dell’Inter. Quando ha firmato mi ha fatto strano che uno juventino come lui fosse il nuovo allenatore dei nerazzurri, ma alla fine sta facendo un grande lavoro. Spero continui così e che riporti la squadra dove merita. Per ora bisogna solamente fargli i complimenti”.