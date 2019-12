Djokovic a lezione dal maestro Ronaldo: “Insegnandogli come saltare”

TORINO- Superate le feste natalizie, la Juventus attende l’arrivo della giornata di lunedì per tornare a lavorare alla Continassa agli ordini di mister Sarri. Chi, invece, non ha aspettato così tanto per tornare ad allenarsi è Cristiano Ronaldo, che non sembra aver bisogno di riposo. Il fenomeno portoghese, che sta svolgendo lavoro in palestra, ha avuto l’onore di avere quest’oggi al suo fianco uno studente d’eccezione: Novak Djokovic. Il famoso tennista serbo ha sfidato quest’ogg Cr7 in una gara di salto, specialità dell’attaccante bianconero come si è potuto ammirare contro la Sampdoria. Una sfida vinta dal numero 7 più famoso del globo, che ha poi immortalato il tutto sul suo ultimo post su Instagram: “Insegnando a Djokovic come saltare! È stato un piacere vederti e allenarmi con te amico mio!”: