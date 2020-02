Diodato: “Ronaldo il top, ma il mio cuore batte per Baggio”

TORINO- Tra i cantanti in gara al festival di Sanremo c’è anche Diodato, appassionato di calcio e tifoso della Juventus. Il cantautore, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei suoi idoli bianconeri: “Ronaldo resta il top. Poterlo incontrare sarebbe una grandissima emozione, gli direi che quando giocavo ai giardinetti tentavo di imitarlo. Sono cresciuto ammirando le gesta di campioni come Zidane e Del Piero, ma se devo scegliere un solo giocatore il mio cuore batte per Baggio”.