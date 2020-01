TORINO- Intervistato ai microfoni di DAZN, Angel Di Maria si è soffermato sui calci di punizione. L’esterno argentino, grande specialista sui calci piazzati, ha svelato il suo segreto: “Mi alleno molto per tirarli. In carriera, sia in Nazionale che nei club, ho giocato con grandi battitori come Messi e Cristiano Ronaldo. Ho sempre cercato di rubare qualche segreto e, a poco a poco, sono migliorato molto anche io. Però sono convinto di poter sempre migliorare”.