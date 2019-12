Deschamps: “Ronaldo un campione, spero la Juve vinca la Champions”

TORINO- Ex calciatore e allenatore bianconero, il ct francese Didier Deschamps ha parlato di Juventus in occasione dei Globe Soccer Awards a Dubai. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “La Juve, così come altre squadre, gioca la Champions per vincerla. È un obiettivo ormai da anni e spero che stavolta riesca a raggiungerlo. Forse adesso sta parlando il mio cuore, ma faccio il tifo per i bianconeri e sono convinto abbiano le qualità necessarie ad arrivare in fondo. Ronaldo? Un campione, è ad alti livelli ormai da diversi anni e ha ancora la stessa voglia di vincere e segnare. Non si accontenta mai, nonostante l’età riesce ancora ad essere decisivo. Rispetto a qualche anno fa corre meno, ma lo fa meglio. Può essere decisivo in qualsiasi momento della partita”.