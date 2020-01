Deschamps: “Occorre giocare meno partite, così il calcio esplode”

TORINO – L’allenatore della Nazionale Francese Didier Deschamps ha parlato intervistato dai microfoni di Kicker.

“Le preparazioni estive sono sempre più corte e alcuni calciatori tornano in campo prima di quando dovrebbero anche dopo lunghi stop Ovviamente questo colpisce anche noi ct che ne paghiamo le conseguenze: il calendario è troppo pieno, si giocano troppe partite ma non ho la speranza che ciò possa cambiare. Se si va avanti con questo ritmo, il calcio finirà per esplodere. Credo che non si pensi abbastanza alla salute dei calciatori ed è un problema che riguarda tutti i Paesi non solo uno o due campionati.”