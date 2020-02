Derby d’Italia, Sarri rivoluziona la Juve?

TORINO – Domenica andrà in scena, a porte chiuse, la sfida scudetto tra Juventus e Inter. I bianconeri vengono dalla sconfitta del Groupama Stadium contro il Lione, che cercheranno di dimenticare con un grande risultato contro gli uomini di Antonio Conte. Sarri non è l’unico bianconero sotto esame: Pjanic e altri bianconeri sono stati oggetto di pesanti critiche negli ultimi giorni. È possibile che il tecnico bianconero decida di schierare una Juventus totalmente diversa da quella delle ultime uscite, magari tenendo in panchina proprio il bosniaco, reduce da una serie di prestazioni non all’altezza delle aspettative.

