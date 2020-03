Derby d’Italia, Pjanic rischia il posto?

TORINO – La Juventus è pronta a tornare in campo dopo quasi due settimane di stop. I bianconeri hanno bisogno di dimenticare le ultime delusioni per rilanciarsi nel derby d’Italia. Tra i più criticati dopo le ultime uscite c’è Pjanic, che ora rischia addirittura di non partire titolare contro i nerazzurri. Il bosniaco potrebbe lasciare il posto in cabina di regia a Bentancur, che ha dimostrato più volte di sapersela cavare anche davanti alla difesa.

