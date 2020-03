Derby d’Italia, Matuidi in vantaggio su Rabiot

TORINO – La gara di domenica è di vitale importanza, e non c’è dubbio che Sarri si affiderà ai migliori uomini a disposizione. I più grossi dubbi di formazione riguardano il centrocampo, con tanti uomini per sole tre maglie. Ramsey scalpita nel suo nuovo ruolo di mezz’ala, mentre Bentancur e Pjanic si contenderanno un posto in cabina di regia. Dall’altra parte dovrebbe partire titolare Matuidi, in vantaggio su un Rabiot che nelle ultime uscite è stato piuttosto deludente.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<