Derby d’Italia, la Juve riguardi il match d’andata

TORINO – Prima dell’attuale crisi, se di crisi si può parlare, c’è stato un momento in cui la Juventus di Maurizio Sarri sembrava poter funzionare davvero. Il secondo tempo del primo match tra nerazzurri e bianconeri è stato tra i fattori determinanti nello sviluppo di questa convinzione. Durante la gara di andata, la Juventus ha tenuto gli uomini di Conte sotto scacco per oltre 45′, creando numerose occasioni. Una squadra vincente e convincente, che sembra soltanto una lontana parente di quella attuale. Non c’è dubbio che Sarri ritornerà sul precedente, cercando di riproporre gli stessi temi.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<