Derby d’Italia, Handanovic prova a recuperare

TORINO – Oggi la Juventus sarà impegnata a Ferrara contro la Spal e darà inizio ad un tour de force decisivo per il finale di stagione. Dopo gli emiliani, ci sarà l’andata degli ottavi di Champions contro il Lione, poi l’Inter. Il derby d’Italia potrebbe però restare orfano di Samir Handanovic, che è ancora alle prese con dei problemi fisici. Il portierone sloveno sta però cercando di recuperare per il derby d’Italia, che potrebbe consentire alla Juve di staccare sui nerazzurri o mettere il campionato ancora più in equilibrio.

