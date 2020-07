Demiral torna in gruppo

TORINO- In un campionato dove si scende in campo ogni tre giorni, ogni recupero rappresenta una bella notizia. A recuperare questa volta è un difensore: Demiral è tornato ad allenarsi con il gruppo. La società lo ha comunicato nel report sulla seduta di allenamento mattutina. Merih si era infortunato in occasione del match contro la Roma dello scorso 12 gennaio, e adesso finalmente è tornato a disposizione di Maurizio Sarri.

