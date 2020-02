Demiral su Instagram: “Ancora più forte”

TORINO – Durante il match di campionato tra Roma e Juventus, Demiral è stato costretto ad abbandonare il campo dell’Olimpico per un infortunio. Trauma che si è poi tradotto nella rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per il centrale bianconero. Su Instagram, il turco ha postato tra le sue storie una foto che lo ritrae in tribuna all’Allianz Stadium. Completo d’ordinanza e tutore alla gamba, Demiral ha voluto mandare un messaggio ai tifosi bianconeri. “Even stronger”, si legge nell’hashtag, segno che l’ex Sassuolo ha intenzione di tornare in campo più forte di prima.



