Demiral, spaventano le sirene inglesi

TORINO- Così come riportano le probabili formazioni, anche stasera Merih Demiral dovrebbe far coppia con Leonardo Bonucci al centro della difesa juventina. Vista la non perfetta forma di Matthijs De Ligt, infatti, il turco è indiziato per partire da titolare per la quinta partita di fila. Nonostante il maggior minutaggio accumulato nell’ultimo mese, però, non sembrano volersi spegnere le voci di una sua partenza. Secondo la stampa inglese, infatti, Leicester e Manchester United starebbero sempre seguendo con attenzione l’ex Sassuolo, in attesa di recapitare un’offerta ufficiale alla Juventus. I bianconeri, dal canto loro, non vorrebbero separarsi dal ragazzo, al quale però aspetta l’ultima parola.