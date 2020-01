TORINO – Il violentissimo terremoto che ha colpito la città turca di Elazig sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. Merih Demiral ha voluto mandare un messaggio ai suoi connazionali via Twitter: “Solidarietà per tutti i nostri cittadini morti nel terremoto di Elazig e condivido il dolore di tutti coloro che sono stati colpiti dal sisma. Le mie preghiere sono per voi”.