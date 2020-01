Demiral: “Ringrazio tutti, ci vediamo agli Europei. Tornerò più forte di prima”

TORINO- Gli esami svolti in mattinata al JMedical da Merih Demiral, hanno riportato la rottura del crociato per il difensore, che deve così chiduere anzitempo la sua prima stagione alla corte della Juventus. Tanti i messaggi di sostegno all’indirizzo del centrale turco, che ha voluto ringraziare con un post su Instagram, dando appuntamento agli appassionati di calcio per i prossimi Europei: “Dopo lo sfortunato infortunio che ho vissuto ieri, vorrei ringraziare i club sportivi, gli amici atleti e tutti gli appassionati di calcio che sono stati con me. Ci vediamo al prossimo campionato europeo. #Finoallafine Vorrei ringraziare tutti per il loro sostegno dopo l’infortunio. Tornerò ancora più forte”: