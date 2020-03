Demiral, prosegue il lavoro di recupero al JTC

TORINO- Nonostante l’emergenza Coronavirus, la Juventus ha continuato ad allenarsi anche oggi in vista del match di Champions League con il Lione di martedì prossimo. Lavoro a parte, naturalmente, per Merih Demiral, ancora alle prese con il recupero per la rottura del crociato, avvenuta lo scorso gennaio nel match con la Roma. Il centrale turco si è allenato anche oggi al JTC e, come mostrato dal suo ultimo post, la situazione procede secondo le previsioni:

