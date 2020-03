Demiral, lavoro personalizzato alla Continassa

TORINO- Giornata di lavoro per la Juventus, che sta preparando la gara di domenica sera contro l’Inter. Alla Continassa, oltre al gruppo agli ordini di mister Sarri, si è rivisto anche Merih Demiral, costretto ai box fino a fine stagione dalla rottura del crociato. Il centrale turco, come testimoniato dai propri profili social ufficiali, sta procedendo sulla strada del recupero, svolgendo il consueto lavoro personalizzato. Buone notizie, quindi, per la Juve: Demiral c’è e vuole tornare più forte di prima:

