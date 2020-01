Demiral ko: il turco rimpiazzato da De Ligt al 18′

TORINO- Primi 20 minuti di Roma-Juventus pieni di emozioni. Con i gol di Merih Demiral (primo in bianconero) e Cristiano Ronaldo (alla sesta gara di fila a segno), la squadra di Maurizio Sarri si è portata sul momentaneo 2-0. Non ci sono, però, solamente buone notizie per il tecnico toscano, che ha già dovuto ricorrere ad una sostituzione. Lo stesso centrale turco, infatti, ha accusato un problema alla caviglia dopo un brutta caduta dopo un colpo di testa su una punizione battuta da Dybala. Dopo qualche attimo di esitazione, l’ex Sassuolo ha deciso di lasciar spazio a De Ligt. Nelle prossime ore, sicuramente, ne sapremo di più sulle condizioni di Demiral.