Demiral, il rinvio del campionato e il nuovo possibile rientro

TORINO- A causa dell’emergenza Coronavirus, per Tuttosport il campionato potrebbe terminare negli ultimi giorni di giugno, con il contemporaneo rinvio degli Europei. Uno scenario che consentirebbe così alla Juventus di ritrovare a disposizione Merih Demiral, infortunatosi al crociato nel match dello scorso 12 gennaio contro la Roma. Il centrale turco prosegue a tutta birra sulla via del recupero e potrebbe tornare a disposizione di Sarri per lo sprint finale.

