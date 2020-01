Demiral ha subito una distorsione del ginocchio, domani verrà sottoposto agli esami strumentali

Sky Sport ha appena reso noto la notizia che Merih Demiral ha subito una generica distorsione del ginocchio sinistro, domani verranno effettuati gli accertamenti, svolgendo gli esami strutturali del caso. Subito sembrava potesse addirittura rientrare in campo ma, dopo aver effettuato dei movimenti laterali, ha chiesto il cambio dolorante. Il difensore turco, dopo aver sbloccato la sfida dell’Olimpico dopo solo tre minuti, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 19′ dopo aver subito una distorsione del ginocchio sinistro in seguito ad uno stacco aereo in area giallorossa. Domani la società bianconera provvederà naturalmente ad aggiornare la situazione del numero 28 bianconero. Ma attenzione perché, proprio in giornata, è esplosa una nuova bomba di mercato in casa bianconera. Dopo Kulusevski, altra clamorosa sberla a Marotta: Paratici tenta il capolavoro! >>>VAI ALLA NOTIZIA