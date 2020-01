Demiral, gol e record: primo turco a segnare con la Juve

TORINO- Roma-Juventus è stata sbloccata quasi subito dal gol di Merih Demiral, che di stinco ha ribadito in rete la punizione battuta da Paulo Dybala. Prima gioia per il centrale turco in bianconero, dopo le tante anchine accumulate in questa prima metà di stagione. Poi l’infortunio, che verrà monitorato meglio nelle prossime ore, che può però essere addolcito da un’ottima notizia per l’ex Sassuolo. Il ragazzo, infatti, è il primo giocatore di nazionalità turca a firmare una marcatura con la maglia della Vecchia Signora. E i tifosi, ovviamente, si augurano che sia soltanto la prima di molte altre.