Demiral come Zaniolo: solo sfortuna o “colpa” del terreno di gioco?

TORINO – Nella partita di ieri sera, allo Stadio Olimpico di Roma, ci sono stati purtroppo due gravissimi infortuni: il primo al bianconero Demiral e il secondo al giallorosso Zaniolo. Cosa hanno in comune? La diagnosi è la medesima: rottura del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco, l’unica differenza è che al centrocampista italiano riguarda il ginocchio destro mentre al difensore turco quello sinistro. Entrambi saranno fuori tutta la stagione con l’Europeo a forte rischio. Molti hanno attribuito questi fatti alla sfortuna, ma in casa romanista non è la prima volta: negli ultimi cinque anni sono stati operati ben diciannove legamenti crociati. Altri hanno dato la “colpa” al terreno di gioco. Proprio all’Olimpico infatti, appena un giorno prima del match, era stata disputata Lazio-Napoli, incastro necessario per rendere lo stadio agibile per gli Europei prima del termine del campionato di Serie A. Inutile dire che il campo era in pessime condizioni ed ha sicuramente influito sugli infortuni di Demiral e Zaniolo, che si sono trovati a sforzare i loro muscoli e le loro ginocchia su un terreno irregolare e pieno di zolle. Una cosa però è certa: la Roma e la Juventus hanno perso due giocatori chiave per la loro stagione.