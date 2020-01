Demiral: “Bello essere di nuovo a casa!”

TORINO- Con un meritato 3-1, la Juventus ha estromesso dalla corsa alla coppa Italia anche la Roma, qualificandosi così alle semifinali. Ospite speciale a bordocampo del match allo Stadium è stato Merih Demiral, ai box fino a fine stagione per un infortunio al crociato rimediato proprio contro i giallorossi in campionato. Il centrale turco, che tornerà solamente a ridosso della prossima annata, ha voluto dare il proprio apporto ai compagni di squadra, nonostante gli occorresse l’uso delle stampelle. Un’emozione comunque speciale quella provata dall’ex Sassuolo, felice di essere finalmente tornato “a casa” come descritto dal suo ultimo post: