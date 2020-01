Demiral, anche l’Inter fa gli auguri: “Ti aspettiamo in campo per sfide future”

TORINO- Merih Demiral, dopo la botta subita ieri all’inizio del primo tempo contro la Roma, è stato sottoposto quest’oggi ad esami medici al JMedical. Il turco, come evidenziato, ha riportato la rottura del crociato e dovrà quindi essere sottoposto ad un’operazione, che probabilmente metterà fine alla sua stagione in anticipo. Un brutto colpo per l’ex Sassuolo, diventato da poco punto fermo dell’undici di Maurizio Sarri, che dovrà ora correre ai ripari. Il mondo del calcio si stringe intorno a Demiral, augurandogli una pronta guarigione. Non fa differenza l’Inter, grande rivale stagionale della Vecchia Signora, che su Twitter ha postato un messaggio:”Forza @Merihdemiral, ti aspettiamo in campo per le sfide che ci aspettano in futuro”: