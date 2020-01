Demiral, anche la Roma ha un pensiero per il turco: “Ti aspettiamo presto”

TORINO- La sfortuna ha deciso di abbattersi su Merih Demiral, proprio nel momento in cui il ragazzo aveva conquistato con pieno merito il posto da titolare al centro della difesa della Juventus. Il turco, che ha riportato la lesione del crociato secondo gli esami svolti al JMedical, dovrà rimanere ai box probabilmente fino al termine della stagione, ponendo fine alla sua annata proprio dopo aver trovato il suo primo gol ufficiale in bianconero. Diversi i messaggi di pronta guarigione per il ragazzo, tra cui anche quello della Roma, avversaria ieri sera nel match dell’Olimpico: “In bocca al lupo a @MerihDemiral, che nella partita di ieri ha subito lo stesso infortunio di Nicolò (Zaniolo ndr). Ti aspettiamo presto in campo”: