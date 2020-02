Del Piero torna ad indossare la maglia della Juve: sfida a biliardino con Figo sotto gli occhi di Capello

TORINO- Tre grandi protagonisti dell’ultimo ventennio del calcio europeo, Alessandro Del Piero, Fabio Capello e Luis Figo, si sono ritrovati per un’insolita sfida tra Juventus e Real Madrid. Gli ex calciatori, infatti, si sono sfidati in una partita a biliardino, rievocando il doppio confronto della semifinale di Champions League 2002/03, diretti dallo sguardo sapiente dell’ex mister. Partita accesa che, proprio come nella realtà, finisce con la vittoria del numero 10, anche dopo un controllo al “VAR” da parte dello speciale arbitro:

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<