Del Piero: “La Juve può vincere la Champions, Ronaldo è fantastico. De Ligt all’altezza dei bianconeri”

TORINO- Intervistato dai microfoni di ESPN, Alex Del Piero ha concesso una lunga intervista sulla situazione attuale della Juventus: “Champions? Anche in altri anni la Juve aveva giocatori incredibili. Quando perse la finale con il Barcellona aveva probabilmente il miglior gruppo per spirito di squadra. Parlo di energia che ti fa vincere quella coppa, non della mentalità che è sempre la stessa: vincere, vincere e vincere ancora. Quest’anno può vincerla, come altri sette o otto club. Ma le stagioni cambiano e c’è ancora un mercato di mezzo. Ronaldo? È speciale. La mentalità è la sua migliore qualità, vuole essere sempre il migliore e per lui conta solo quello ogni giorno. Quello che sta facendo alla Juve è fantastico. Buffon? Sono rimasto sorpreso dal suo ritorno, anche se sapevo che lo voleva. Penso che tutti ne siano stati felici, nonostante il clamore che ne è derivato. Strano vederlo in panchina, perchè quando pensi alla Juve pensi a Buffon. De Ligt? Per quanto è stato pagato e per come è stato presentato ha fatto qualche prestazione negativa, è vero. È un grande talento, ma deve ancora imparare al meglio il modo di difendere che abbiamo in Italia. La Juventus però punterà molto su di lui in questo momento e credo lui sia all’altezza del compito”.