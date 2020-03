Dedrby d’Italia, Conte recupera Asamoah

TORINO – Domenica all’Allianz Stadium si affronteranno Juventus e Inter. Il derby d’Italia sarà di vitale importanza nella lotta per il campionato, e le due squadre ci arrivano in momenti molto diversi. Sarri è alle prese con una macchina che non sembra voler partire, mentre Conte recupera diversi degli infortunati. Oltre al rientrato Handanovic, il tecnico salentino avrà a disposizione anche uno dei grandi ex della partita. Kwadwo Asamoah, riferisce il Corriere dello Sport, ha recuperato dal problema al ginocchio e dovrebbe essere arruolabile per il match di domenica.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<