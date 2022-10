Decisione presa, Stadium vuoto a oltranza: “Le devono perdere tutte”

Non c'è pace per i tifosi della Juventus. Lo stesso pubblico bianconero è diviso in fazioni. C'è chi sostiene la necessità dell'esonero di Allegri per uscire dal baratro nel quale è precitata la Vecchia Signora. Chi attribuisce le maggiori colpe ai calciatori che non stanno onorando la gloriosa maglia della Juve. Ma sta prendendo corpo una frangia sempre più nutrita che punta il dito verso la dirigenza, incapace di costruire una squadra competitiva negli ultimi anni.