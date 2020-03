De Vrij: “De Ligt? Ha tanta voglia di imparare, non l’ho convinto io a venire in Italia”

TORINO- Anche Stefan De Vrij, così come Matthijs De Ligt, è stato intervistato dai microfoni di Ziggo Sport. Il difensore nerazzurro, tra gli altri argomenti, ha toccato anche il rapporto con il centrale juventino: “È un ragazzo molto ansioso di imparare, ha tanta voglia di crescere. Sa che può chiedermi qualsiasi cosa e in qualsiasi momento, anche perchè viviamo abbastanza vicini. Serie A? Non l’ho convinto io, ma gli ho raccontato tante belle cose sull’Italia e sulla vita qui. Poi è stata una scelta sua”.

