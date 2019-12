De Sciglio, si lavora allo scambio con Hysaj

TORINO- Con il campionato al momento fermo per la pausa natalizia, l’argomento principale in casa Juventus è il mercato. I bianconeri, come di consueto, sono tra le squadre più attive sul calciomercato, sia in entrata che in uscita. Protagonisti di questa finestra invernale, però, sono gli scambi, con la Gazzetta dello Sport che lancia l’ultima suggestione. Secondo la “rosea”, infatti, Juve e Napoli starebbero lavorando ad uno scambio di terzini, con De Sciglio destinato a vestire la maglia azzurra. A fare il percorso al contrario, invece, sarebbe l’albanese Hysaj, grande pupillo di Maurizio Sarri.