De Sciglio, muro bianconero alla cessione

TORINO- Dopo un periodo passato ai box, Mattia De Sciglio è tornato nelle rotazioni di Maurizio Sarri, che gli sta concedendo molto spazio nelle ultime partite. Dimostrazione di come, il tecnico toscano, riponga grandi aspettative nei confronti del numero 2 bianconero, partito ad inizio campionato come titolare della fascia destra prima dell’esplosione di Cuadrado. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese France Football, per questi motivi il club campione d’Italia avrebbe bloccato la partenza dell’ex Milan, finito nel mirino del Psg. Il club parigino, che avrebbe proposto in cambio il cartellino del belga Meunier, dovrà quindi virare su altri obiettivi.