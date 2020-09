TORINO- Anche Mattia De Sciglio è inevitabilmente finito tra i nomi in uscita in casa Juventus. Il terzino scuola Milan, visti i numerosi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, non è più al centro del progetto. Come riportato da Tuttosport, nel futuro del numero 2 potrebbe esserci il Villareal, che dovrà presentare un’offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro per prelevarlo.