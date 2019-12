De Sciglio, la cessione non convince i bianconeri

TORINO- Dopo un periodo passato ai box, Mattia De Sciglio è tornato nelle rotazioni di Maurizio Sarri, che gli sta concedendo molto spazio nelle ultime partite. Dimostrazione di come, il tecnico toscano, riponga grandi aspettative nei confronti del numero 2 bianconero, partito ad inizio campionato come titolare della fascia destra prima dell’esplosione di Cuadrado. Anche domani, visto il contemporaneo problema fisico che ha colpito Alex Sandro, l’ex Milan dovrebbe scendere in campo, giocando nell’insolito ruolo di terzino sinistro. La sua duttilità, però, è il motivo principale per cui, secondo la stampa francese, i campioni d’Italia starebbero facendo muro alle richieste del Psg.