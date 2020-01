De Sciglio, Juve non più convinta dello scambio con Kurzawa

TORINO- È stata una notte di riflessione per la Juventus in ottica mercato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, il club bianconero non sarebbe più così convinto di portare a termine lo scambio con il Psg tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Il numero 2, infatti, è ritenuto un elemento importante dello spogliatoio e, inoltre, la sua capacità di giocare su entrambe le fasce è cosa molto gradita a Maurizio Sarri. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente novità in merito, ma l’affare, che sembrava ormai ad un passo dalla conclusione, potrebbe lcamorosamente saltare.