De Sciglio, dieci giorni prima del rientro

TORINO- Alla vigilia del match con l’Udinese, Maurizio Sarri ha pochi dubbi di formazione. Il tecnico toscano, infatti, deve fare purtroppo i conti con gli infortuni di alcuni elementi chiave come Merih Demiral e Mattia De Sciglio. Se per il turco la stagione è praticamente finita, con operazione prevista il prossimo giovedì, il terzino sarà costretto a saltare i prossimi impegni della Juventus prima di tornare a disposizione. Secondo Tuttosport, infatti, saranno almeno dieci i giorni di stop per l’ex Milan, alle prese con un’elongazione all’adduttore della coscia sinistra. Spazio quindi a Danilo, che dovrebbe partire titolare già da domani.