TORINO- Tornano in auge le voci di un trasferimento di Matthijs De Ligt. Arrivato come grande colpo dell’ultima campagna acquisti estiva, il centrale olandese non ha ancora convinto in pieno con le sue prestazioni e in patria parlano di un possibile addio a fine stagione. Destinazione Barcellona, dove l’amico De Jong lo aspetta a braccia aperte, come dichiarato nell’intervista concessa al De Telegraaf nei giorni scorsi.