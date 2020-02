TORINO- Trattato già in estate, il Barcellona non è poi riuscito a mettere le mani su Matthijs De Ligt, che ha preferito il trasferimento alla Juventus. L’olandese, però, non è mai uscito dai pensieri di mercato del club blaugrana che, secondo quanto riferito da goal.com, starebbe pensando ad un nuovo assalto in estate. L’ex capitano dell’Ajax, però, è ritenuto incedibile dal club bianconero, che conta sui buoni rapporti con Raiola per respingere eventuali offerte.