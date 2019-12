De Ligt, il retroscena: l’olandese voleva il Barcellona in estate

TORINO- L’edizione odierna del Mundo Deportivo riporta un retroscena riguardante Matthijs De Ligt, neo difensore della Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, il centrale olandese avrebbe preferito trasferirsi al Barcellona in estate, ma a far saltare il banco sarebbe stato il suo agente Mino Raiola. Il potente procuratore, infatti, vedendosi rifiutare il pagamento di una commissione da parte del club blaugrana, avrebbe spinto per portare il numero 4 a Torino, con buona pace di Messi e compagni. In futuro, però, non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma tra le parti.