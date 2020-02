De Ligt: “Dobbiamo restare uniti”

TORINO- Matthijs De Ligt, nello scivolone di Lione, è stato sicuramente tra i meno negativi in casa Juventus, ma la sua prestazione non è bastata ad evitare il risultato negativo. L’olandese, uscito in occasione del gol dei padroni di casa per farsi medicare dopo un colpo ricevuto in testa, è però fiducioso e, nel uso ultimo post sui social, ha voluto suonare la carica per i compagni: “Partita dura per noi oggi. Dobbiamo restare uniti per le settimane importanti che stanno arrivando!”: