De Laurentiis: “Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del pirla. Deve fare l’allenatore”

TORINO – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Capital in merito alle recenti dichiarazioni del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, in merito al rinvio di Juve-Napoli. Queste le parole dell’allenatore: “Noi non abbiamo nessun problema a rigiocare, ma mi spiace per chi ha viaggiato, giocato e perso punti per il covid. Non abbiamo problemi a rigiocarla, ma altre squadre hanno viaggiato e perso punti con giocatori in meno e hanno pagato, mi spiace più per loro che per noi. È una sentenza che non trovo corretta nei confronti di altre squadre che investite dal covid hanno giocato regolarmente e hanno perso punti“.

Oggi è arrivata la risposta del presidente azzurro ai microfoni di Radio Capital: "Le parole di Andrea Pirlo su Juve-Napoli? Pirlo dovrebbe fare l'allenatore e basta, e lasciare ai suoi rappresentanti societari ed il suo responsabile della comunicazione e dare una risposta interpretativa ad una sentenza dello Stato. In un casino come quello del Covid, dove lo Stato non si è dimostrato capace di affrontarlo, anteponi una legge dello Sport ad una legge statale? Rischiando il penale? Mi sembra una follia. Pirlo non fa l'avvocato, non conosce certe procedure, tutto quello che è accaduto a livello di protocolli. Non lo deve sapere. Non me la voglio prendere con Pirlo dandogli del pirla. Deve fare l'allenatore". Duro attacco dunque del presidente del Napoli al tecnico bianconero che intanto ha fissato la ripresa degli allenamenti per il prossimo 28 dicembre. Da quel giorno, la Juventus comincerà a preparare la prossima sfida del campionato di Serie A contro l'Udinese di Gotti, tra le mura dell'Allianz Stadium.