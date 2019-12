De Jong: “In pochi anni De Ligt potrebbe venire al Barcellona”

TORINO- Frankie De Jong, stella del centrocampo del Barcellona, non ha perso le speranze di potersi riunire un giorno all’amico Matthijs De Ligt. L’ex centrocampista dell’Ajax, nella sua ultima intervista ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf, ha infatti parlato del possibile trasferimento dell’amico in blaugrana: “De Ligt può venire a giocare nel Barcellona in breve tempo. Il fatto che si andato in Italia non cambia la possibilità che in futuro, nel giro di pochi anni, possa venire al Barça”.