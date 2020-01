Danilo ko, lesione alla coscia destra: il comunicato

TORINO- Brutte notizie dall’infermeria per la Juventus. I bianconeri, in vista del match di Napoli di domenica, dovranno infatti fare a meno di Danilo, uscito anzitempo dalla gara di ieri con la Roma. Il brasiliano ha riportato una lesione alla coscia destra, come dichiarato dal comunicato ufficiale del club: “Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero”.